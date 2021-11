Il 781esimo anno dell'Università di Siena si apre con il presidente Mattarella

Lunedì 15 novembre l'Università di Siena inaugura il 781° anno accademico alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La cerimonia, che sarà a invito, si aprirà con l'Inno d'Italia alle ore 11 nella suggestiva Cripta della Basilica di San Francesco, recentemente restaurata e nuovamente dedicata alle attività universitarie. Sarà presente, come da tradizione, anche la comparsa storica dell'Ateneo.

Il presidente della Repubblica meno di un mese fa era in Toscana, per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Pisa (Qui la notizia).

Il rettore Francesco Frati pronuncerà la sua relazione, seguito dagli interventi della presidentessa del Consiglio studentesco Rosalia Selvaggi, in rappresentanza degli studenti, e della rappresentante del personale tecnico amministrativo Daniela Bellucci.

Il professore onorario Roberto Venuti, già professore ordinario di Letteratura tedesca, terrà la prolusione dal titolo "Il secolo di Kafka", dedicata allo scrittore praghese di lingua tedesca che con la sua narrativa ha saputo cogliere e anticipare nodi, contraddizioni e tragedie della storia e della cultura del Novecento. Nel secolo che ci separa dalla sua morte la sua fama ha superato ogni confine nazionale mentre i suoi testi hanno rappresentato un modello di confronto ineludibile per tutti i più grandi scrittori della letteratura mondiale.

"La partecipazione del Presidente alla nostra cerimonia - commenta il rettore Francesco Frati - è un grande onore per me, per la comunità universitaria e per la città. Sono molto lieto della sua presenza all'apertura di quello che è l'ultimo anno accademico del mio mandato".

L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube dell'Ateneo www.youtube.com/user/unisiena

Fonte: Università di Siena