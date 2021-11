'Abbraccia un albero, dai vita a un bosco', il progetto a Figline

Agricoltura, ambiente, alimentazione. Questi i temi protagonisti dell’edizione 2021 di “Autumnia”, la manifestazione che sarà ospitata nel centro storico di Figline e Incisa Valdarno dal 12 al 14 novembre e che si pone come obiettivo quello di valorizzare le filiere locali e di sollecitare i cittadini ad adottare a comportamenti virtuosi verso l’ambiente e il territorio.

Ed è proprio nello Spazio Cooking Show, in piazza Marsilio Ficino, che sabato 13 novembre, alle ore 17, sarà presentata la campagna “Abbraccia un albero, dai vita a un bosco”, il progetto di Unicoop Firenze, in collaborazione con PNAT, Legambiente e Re Soil Foundation, per realizzare a Montopoli in Val d’Arno il primo bosco biosostenibile d’Italia, che nascerà su un’ex area industriale bonificata. 3mila alberi che si stima in 10 anni saranno in grado di assorbire 170 tonnellate di CO2, e i benefici aumenteranno nel corso degli anni.

L'ingresso alla presentazione è libero fino ad esaurimento posti. Per partecipare occorre essere in possesso di Green Pass.

L’evento è promosso dalle sezioni soci Coop del Valdarno Fiorentino, Montevarchi e San Giovanni Valdarno e rappresenta la sesta e ultima tappa di un percorso per far conoscere il progetto e promuovere la raccolta fondi che ha portato “Abbraccia un albero, dai vita a un bosco” all’interno di importanti manifestazioni del territorio come la Fiera di Scandicci o il Lucca Comics & Games, ma anche al Centro*Empoli, e in luoghi della cultura come il Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno o la Biblioteca San Giorgio a Pistoia.

La campagna di raccolta fondi Abbraccia un albero, dai vita a un bosco continua fino al 21 novembre 2021.

Si può contribuire alle casse dei punti vendita Coop.fi donando almeno 1 euro o 100 punti della Carta Socio, tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato IT57D0503402801000000309251 o online https://www.eppela.com/projects/6630

Unicoop Firenze raddoppierà ogni donazione.

Inoltre, è possibile sostenere l’iniziativa anche acquistando nei punti vendita Coop.fi i prodotti ViviVerde: parte del ricavato della vendita sarà destinato al progetto.

Fonte: Unicoop Firenze - Ufficio stampa