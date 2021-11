Andy Warhol al PALP, in mostra a Pontedera il padre della Pop Art

L'America degli anni '60, con i suoi colori e le sue icone, sbarca a Pontedera. E' fresca di inaugurazione al PALP la mostra Andy Warhol. ICONS!, che sarà visitabile fino al 20 marzo 2022. Per questa nuova stagione le sgargianti sale di Palazzo Pretorio raccontano il percorso professionale dell'artista, esponendo capolavori di ogni periodo. Organizzata in cinque sezioni, la mostra narra i diversi aspetti del padre della Pop Art e della sua capacità di interpretare la società di massa.

Ieri si è tenuto il taglio del nastro alla nuova esposizione nel Palazzo in piazza Curtatone e Montanara che si propone, anno dopo anno e mostra dopo mostra, come spazio espositivo d'avanguardia. Sono oltre 140 le opere di Andy Warhol esposte al PALP, che come antipasto ai visitatori propone l'iconica Marilyn (1985-1988) nella prima sala. Si trovano poi tre Cow (1966-1976), Brillo Box (1970), Flowers (1970), Eletric Chair (1971), senza dimenticare le Campbell’s Soup (1968).

Il PALP rinnova la stagione dunque con un'artista poliedrico, tra i più influenti protagonisti del XX secolo, fotografo, regista, designer e illustratore, che ha trasformato in icone la Coca Cola, Elvis Presley, la Campbell’s Soup, Liz Taylor e Marilyn Monroe, il biglietto del dollaro e Jackie Kennedy. La mostra, organizzata in cinque sezioni, narra i diversi aspetti di Warhol e racconta come con il suo lavoro abbia modificato le arti, stravolgendo la precedente definizione di estetica. Tra le opere sono esposte anche alcune foto scattate da Oliviero Toscani, che nel giorno dell'inaugurazione ha fatto visita alla mostra pontederese. Tappa fondamentale tra le sale è quella di un bagno particolare, dove regnano i giochi di luce.

La nuova mostra del PALP si inserisce in un più ampio progetto di arte urbana che per questo "Natale ad Arte" ha portato la Craking Art, diffondendo animali in plastica rigenerata per la città (Qui la notizia), oltre alle installazioni dedicate al sommo poeta nel settecentenario dalla sua morte.

"Dopo il successo della mostra "I Love Lego" il centro espositivo di Palazzo Pretorio partecipa del progetto culturale collettivo "Natale ad Arte" portando a Pontedera le opere, i segni ed i tratti creativi di Andy Warhol, un artista che ha saputo togliere il concetto di unicità e autenticità all’opera d’arte rivoluzionando per sempre alcune modalità espressive del proprio tempo" afferma il sindaco di Pontedera Matteo Franconi. "Grazie a questa nuova mostra contiamo dunque di arricchire l'offerta culturale presente in città con la speranza che le icone immortali di Warhol ci stimolino a costruire il nostro futuro all'altezza dei sogni con cui ce lo immaginiamo."

Con il patrocinio della Regione Toscana, realizzata dal Comune di Pontedera, dal PALP Palazzo Pretorio di Pontedera, dalla Fondazione per la Cultura Pontedera, la mostra è prodotta e organizzata da Piuma, in collaborazione con Art Motors, ed è curata da Nicolas Ballario e Edoardo Falcioni.

La mostra vede come sponsor Knauf e come partner Ecofor.

Il progetto Natale ad Arte - Pontedera 2021 vede il contributo di Ecofor Service, Federighi Barbara, Intergomma, Crastan, Alilaser, Lemass Holding, DLG MOVE, Revet, Blu Palace, Aura Petroli, Dama Retail, 4F Group, Valdera Gestioni, CA.PA.TER, Casa di Cura Privata San Rossore, Blanc Mariclò, Manutencoop Società Cooperativa, Officina OM di Bernardini e Balducci, Palumbo Auto, Giustiauto Srl, Lenergy, Locatelli Saline di Volterra, Sale di Volterra, Agenzia Immobiliare Belfiore, Gruppo Lupi, La Pecora di Massimiliano, H.T.A., Costruzioni Novicrom.