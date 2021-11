I carabinieri forestali lo hanno sorpreso a cacciare il colombaccio in una riserva naturale. Un cacciatore è stato denunciato a Calambrone (Pisa), per la precisione all'interno dell'oasi WWF Bosco di Cornacchiaia, un'area ritenuta di particolare pregio naturalistico. I militari hanno sequestrato il fucile dell'uomo, oltre alle munizioni, a un richiamo e a altro materiale usato per la caccia.