Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato il testo preliminare dal Comune di Fucecchio

Il Comune di Fucecchio, recependo le linee guida dell'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, ha recentemente approvato la stesura preliminare del nuovo Codice di comportamento dei propri dipendenti, uno strumento funzionale ad orientare le condotte di chi opera in seno all'amministrazione per un migliore perseguimento dell'interesse pubblico.

Per una maggiore partecipazione della società civile alle attività svolte dall'amministrazione comunale, anche nell'ottica della prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza, tutti i cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Fucecchio potranno far pervenire eventuali proposte ed osservazioni delle quali l'amministrazione terrà conto per l'aggiornamento del Codice di comportamento. I contributi partecipativi potranno essere formulati, entro e non oltre il prossimo 10 dicembre esclusivamente per via telematica compilando e trasmettendo l'apposito modulo disponibile sul sito www.comune.fucecchio.fi.it.

Sempre sul sito del Comune di Fucecchio, sia nell'apposita news che nella sezione “Amministrazione trasparente”, è liberamente consultabile la stesura preliminare del nuovo Codice di comportamento.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa