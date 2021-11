Comandante e vigilessa arrestate, Pd Agliana: "Strano che il sindaco non fosse a conoscenza"

Quanto appreso dai giornali ci lascia attoniti e ci fa preoccupare circa la gestione del nostro Comune. I capi di imputazione attribuiti alla comandante, da quanto si apprende dai giornali, sono estremamente gravi, ma sarà la magistratura a stabilire il livello di responsabilità. Il reiterarsi delle azioni ritorsive imputate alla comandante della Polizia Municipale ci rappresenta un clima pessimo nella PM di Agliana del quale ci sembra strano che il Sindaco e l’amministrazione non fossero a conoscenza.

Riteniamo che quanto accaduto in questi giorni, infatti, non sia altro che la maturazione di un clima pessimo nell’ufficio di PM che, negli anni, ha visto anche il concorso di forze politiche di opposizione e oggi collocate in maggioranza. Gli attori protagonisti sono sempre gli stessi così come le dinamiche messe in atto (come per l’approvazione del regolamento PM nella scorsa amministrazione).

Riteniamo, pertanto, che il Sindaco debba dare spiegazioni urgentemente e velocemente nelle sedi istituzionali opportune - ovvero nel consiglio comunale- di quanto successo in queste ore.

Pd Agliana