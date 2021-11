Dante, nuovo incontro con la Kent State University Florence

È in programma domani il quarto incontro pomeridiano gratuito su Dante Alighieri, in occasione dei 700 anni dalla sua morte. L'iniziativa è organizzata a Firenze dalla Fondazione Santa Maria Nuova Onlus, in collaborazione con la Kent State University Florence e col sostegno di Fondazione Chianti Banca: gli appuntamenti, tutti con inizio alle 16.30 e fino al 18 novembre, si svolgeranno a Firenze, a Palazzo Vettori, in via Cavour 26. Si tratta di eventi inseriti nel Programma Dante 700, legati alla trilogia “Dante/i Portinari/l'ospedale di Santa Maria Nuova”.

Domani l'architetto ed ex funzionario archeologo direttore S.B.A.T. Mario Pagni curerà l'incontro dal titolo “I 'fedeli d'amore' e Dante”. I posti in presenza sono esauriti, ma la conferenza di domani e le successive saranno trasmesse in video streaming: è possibile richiedere l'accesso inviando una mail a info@fondazionesantamarianuova.it.

La chiusura, il 18 novembre, è affidata al direttore della Kent State University Florence Fabrizio Ricciardelli con “Firenze ospedaliera” e alla storica della Fondazione Santa Maria Nuova onlus Esther Diana con “E se Dante avesse avuto necessità di un ricovero a Santa Maria Nuova?”.