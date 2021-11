Apre a Empoli la Pizzeria La Rossa, in beneficenza parte dell'incasso dell'inaugurazione

In un periodo difficile, c'è chi decide di aprire un'attività e non perdere di vista la solidarietà. È il caso della giovanissima imprenditrice Martina Cecconi. Aprirà a Empoli in via Bardini, 4 la nuova Pizzeria La Rossa, l'inaugurazione sarà alle 16 di oggi, mercoledì 10 novembre.

Cecconi ha deciso di devolvere una parte dell'incasso della giornata all’associazione Noi Da Grande, che è da sempre vicina alle famiglie dei bambini e ragazzi disabili, per garantire loro, un futuro migliore attraverso il finanziamento di percorsi di riabilitazione.

Un bel gesto da un'imprenditrice che ha solamente venti anni. Un gesto che riceve il plauso di CNA Empolese Valdelsa: "Si tratta si una splendida iniziativa, sosteniamo Martina Cecconi e la sua attività. Non solo noi, l'intero tessuto produttivo e sociale che accoglierà la sua attività".