Ezio Castellani, titolare della conceria Sciarada di Santa Croce sull'Arno, è il nuovo presidente di Assoconciatori. Ne dà notizia La Conceria, organo dell'associazione Unic che raduna il mondo della pelle a livello nazionale.

Una comunicazione interna è giunta ai conciatori dopo le dimissioni di Federico Caporale, presidente eletto appena il 30 giugno scorso dopo lo scandalo Keu. Poco più di 4 mesi dalla nomina ritenuta 'tecnica' arriva un volto noto al comprensorio: Castellani ricoprirà il ruolo in attesa dell'assemblea prevista per il nuovo anno ma il suo nome non può che piacere. Nel 1977 creò la Sciarada Industria Conciaria con sede a Castelfranco di Sotto, azienda che tutt'ora dirige.