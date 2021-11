Il Dante di Boccaccio, c'è ancora tempo per iscriversi al convegno

Ultimi giorni per iscriversi al convegno internazionale "Il Dante di Boccaccio", convegno internazionale a cura dell'Ente nazionale Giovanni Boccaccio in collaborazione con l'amministrazione comunale di Certaldo. Si terrà il 9 e 10 dicembre 2021, al museo di Casa Boccaccio a Certaldo Alto. C'è tempo fino al 15 novembre 2021, contattando l'Ente nazionale Giovanni Boccaccio.

"Nell’anno del centenario dantesco - sottolinea Natascia Tonelli (Università degli studi di Siena), curatrice del convegno - l’Ente nazionale Giovanni Boccaccio intende dar vita a una riflessione sull’importanza e sul valore della presenza delle opere e del modello dantesco nel suo primo grande cultore, biografo e interprete, Giovanni Boccaccio. Nei giorni 9 e 10 dicembre 2021, presso Casa Boccaccio a Certaldo, studiosi di Dante e di Boccaccio dialogheranno sulla funzione di Boccaccio per la ricezione dell'opera dantesca; sul suo ruolo di intermediario nei confronti di Petrarca; sulla presenza della parola dantesca nelle opere di Boccaccio, sia in latino che in volgare, con particolare attenzione alle questioni della lingua, dei metri e dei generi".

La due giorni, organizzata nel rispetto delle disposizioni anti-Covid nazionali, sarà aperta alle 15.30 dai saluti di benvenuto del sindaco di Certaldo, Giacomo Cucini, e di Stefano Zamponi, presidente dell'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio. A introdurre i lavori sarà quindi Natascia Tonelli (Università degli studi di Siena): sono previsti gli interventi di Philippe Guérin (Université Sorbonne Nouvelle) su "Il Corbaccio: un'altra lettura della Vita Nova", di Franziska Meier (Universität Göttingen) su "Beatrice, figura della Grazia nelle Esposizioni sopra la Divina Commedia" e di Marco Veglia (Università di Bologna) su "Dante, la lettera di Boccaccio al Pizzinga e la verità della poesia (1353-1375)". La conclusione della sessione, la cui presidenza sarà a cura di Natascia Tonelli, sarà affidata a L'Oranona Teatro: darà voce a "Il mito di Minosse e il racconto di Paolo e Francesca. Letture dalle Esposizioni sopra la Commedia e dal Canto V dell'Inferno".

La seconda giornata del convegno internazionale sarà presieduta da Maurizio Fiorilla e prenderà il via alle 9.30 quando Angelo Piacentini (Università Cattolica del Sacro Cuore) illustrerà le "Presenze dantesche nelle opere poetiche latine del Boccaccio", per poi lasciare spazio agli interventi di Sabrina Ferrara (Université de Tours) su "Lectura Dantis Boccacii: Inferno III", di Carla Maria Monti (Università Cattolica del Sacro Cuore) su "La chiamata di Petrarca a Firenze e l'ombra dell'esilio di Dante (Boccaccio, Epist. VII)" e di Giuseppe Marrani (Università per stranieri di Siena) su "Malvagio o cortese Amore? Nei dintorni di Chigiano L V 176".

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ente nazionale Giovanni Boccaccio, chiamando lo 0571 664208 o inviando una mail all'indirizzo info@enteboccaccio.it.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa