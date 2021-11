Dal kitsch al kitsch, tre giorni di mostra mercato per sostenere la lotta ai tumori

Una tre giorni, a Firenze, all'insegna del kitsch, con una mostra-mercato che scatterà venerdì 12 novembre e si concluderà domenica 14. E' la manifestazione “Dal kitsch al kitsch” è organizzata dalla LILT sezione di Firenze, la Lega italiana per la lotta contro i tumori con il sostegno del Quartiere 2 del Comune di Firenze. L'evento è dedicato alla particolare espressione estetica che si affermò a cavallo fra '800 e ‘900 e che è diventata sinonimo di “curioso e singolare”: ci saranno piatti, vasellame, bambole, soprammobili, bigiotteria e persino libri, vecchi oggetti con colori forti, marcati o vistosamente decorati.

Il ricavato andrà a sostenere le attività e i progetti della LILT sezione di Firenze, presente sul territorio fiorentino da quasi 100 anni e impegnata nella prevenzione, nella diagnosi precoce, nella riabilitazione e nel sostegno al malato oncologico e alla sua famiglia.

La manifestazione si svolgerà nella saletta del Parterre in piazza della Libertà con orario 15.30-19 per il venerdì e 10-12.30 e 15.30-19 per sabato e domenica.

Per poter accedere a “Dal kitsch al kitsch” è necessario il Green pass: l'evento è gratuito. Per ulteriori informazioni si può contattare il numero 055 576939 o consultare il sito www.legatumorifirenze.it.

Fonte: Lilt Firenze - Ufficio Stampa