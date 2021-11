La Regina delle Nevi apre Su il Sipario! a Castelfiorentino

Si rivolge alle famiglie e ai ragazzi la rassegna di teatro “Su il Sipario!” al via al Teatro del Popolo di Castelfiorentino. Il ciclo di spettacoli domenicali rivolto ai più piccoli, prevede un mese di novembre ricco di proposte.

Si comincia Domenica 14 novembre con Giallo Mare Minimal Teatro che presenta “La Regina delle Nevi” di Renzo Boldrini e Michelangelo Campanale con quest’ultimo che ne cura anche la regia. Lo spettacolo con Alice Bachi, ha come protagoniste due figure femminili: la sovrana che con i suoi poteri strega gli umani riducendoli ad automi privi di memoria e di sentimenti e Gerda, una bambina che affronta mille peripezie per liberare il suo amico Kay, prigioniero della Regina delle Nevi.

Questo è lo sfondo sul quale, come in un gioco di specchi s’innesta la storia di Margherita, una ragazza che da bambina, insieme al suo amico del cuore Giacomo, amava ascoltare la favola della Regina dalla voce della nonna. Margherita non ha mai dimenticato quella favola, ma, al contrario della bambina del racconto, non ha mai trovato il coraggio per affrontare e sconfiggere le sue paure e dare un “lieto fine”anche alla sua storia personale.

Grazie ad un sogno, Margherita, ormai adulta, torna nella casa della nonna, dove ascoltava la storia di Kay e Gerda. Riscopre i luoghi della sua infanzia ritrovando quello che amava di più: un armadio con uno specchio che diventa una porta che le permette di mettere in relazione favola e realtà, passato e presente. Margherita affronta e supera le sue paure e, sconfiggendo la Regina delle Nevi, diventa finalmente davvero “grande”.

Lo spettacolo è rivolto a bambini dai 5 anni. Ogni domenica i bambini riceveranno un piccolo dono in ricordo dello spettacolo

Domenica 21 novembre sarà invece la volta di “Topo di Campagna, Topo di Città”, produzione del Teatro Glug, di e con Enzo Cozzolino, liberamente tratto dall’omonima novella di Esopo, adatto a bambini dai tre anni in su, mentre Domenica 28 novembre Ruotalibera Teatro presenterà “Strega Bistrega”,ispirato a “Il bambino nel sacco”, dalla raccolta di Fiabe Italiane di Italo Calvino.

Dopo i tre spettacoli di novembre, la rassegna continuerà nel prossimo mese di gennaio.

LA REGINA DELLE NEVI - DOMENICA 14 NOVEMBRE ORE 17,00 (Età dai 5 anni )

TOPO DI CAMPAGNA, TOPO DI CITTA’ - DOMENICA 21 NOVEMBRE ORE 17,00 (Età: dai 3 anni )

STREGA BISTREGA - DOMENICA 28 NOVEMBRE ORE 17,00 (Età: dai 4 anni )

BRUTTI ANATROCCOLI- DOMENICA 16 GENNAIO ORE 17,00 (Età: dai 3 anni )

SAPORE DI SALE-Viaggio di una sardina- DOMENICA 23 GENNAIO ORE 17,00 (Età: dai 3 anni )

IL PIU’ FURBO-DOMENICA 30 GENNAIO ORE 17,00 (Età: dai 3 anni )

Biglietto unico € 5,00 (ridotto Soci Coop € 4,50)

Abbonamento 6 spettacoli € 22,00 (ridotto Soci Coop € 20,00)

INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA

Giallo Mare Minimal Teatro

via P. Veronese, 10 - 50053 Empoli (FI)

Tel. 0571 81629 - email: info@giallomare.it

Teatro del Popolo

piazza Gramsci, 80 50051 Castelfiorentino (FI)

Tel. 0571 633482 - www.teatrocastelfiorentino.it - email: info@teatrocastelfiorentino.it

