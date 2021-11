L’assessore allo sport Fabrizio Biuzzi all’assemblea Anci

Anche il Comune di Empoli rappresentato all’assemblea annuale Anci, in corso a Parma in questi giorni. Si tratta del tradizionale appuntamento annuale dell’associazione che coinvolge sindaci, amministratori e rappresentanti del mondo istituzionale e imprenditoriale in un focus di dialogo sui principali temi d’interesse per i Comuni.

I tre giorni di lavori sono accompagnati dalla rassegna Anci Expo, occasione privilegiata di incontro tra il mondo dell’imprenditoria e della pubblica amministrazione e luogo di ideazione, crescita e sviluppo di ambiziosi progetti e soluzioni che accrescono l’efficienza dei comuni e il benessere dei cittadini. A Parma Fiere c’è una sala plenaria da 1.036 sedute garantendo distanziamento, ma anche 8 sale workshop che lavorano ininterrottamente dal 9 all’11 novembre.

Oggi pomeriggio, in uno di quest’incontri dal titolo ‘La salute nelle città bene comune’, sarà presente e interverrà l’assessore allo sport, associazionismo e volontariato Fabrizio Biuzzi, con lui Marco Bucci, sindaco di Genova; Michele De Pascale, sindaco di Ravenna e Presidente UPI; Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari.

L’assessore Biuzzi fa parte in ANCI nel gruppo di lavoro per programmare il ‘post Covid’ dello sport cittadino insieme ad altri colleghi omologhi di Città Metropolitane d’Italia, grandi città e altri Comuni. Il gruppo era stato costituito dall’onorevole Roberto Pella, sindaco di Valdengo (Biella) vicepresidente vicario Anci e delegato politico allo Sport, Salute e Politiche Giovanili.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa