Minaccia con pistola ad aria compressa, 48enne dell'Empolese denunciato

Un 48enne cinese regolare in Italia e residente nell'Empolese ha scatenato il panico all'Osmannoro, la zona industriale di Sesto Fiorentino, minacciando con delle armi alcuni connazionali in un negozio di pelletteria.

Ieri alle 17 sono arrivati i carabinieri del Norm di Signa, bloccando l'uomo. Non ha opposto resistenza. È stato trovato in possesso di una pistola ad aria compressa senza tappo rosso, quindi da fuori molto simile a un'arma vera. Il quarantenne è stato denunciato in stato di libertà per minaccia aggravata e porto ingiustificato di pistola aria compressa priva di tappo rosso. Non sono noti i motivi del gesto.