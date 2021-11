Modartech, 21 borse di studio per 70mila euro

Un mese e 70mila euro di opportunità per gli aspiranti creativi: Istituto Modartech, Scuola di Alta formazione con base a Pontedera negli ex spazi Piaggio e collaborazioni attive nei principali distretti del Made in Italy, lancia il nuovo progetto di borse di studio, con una serie di attività per avvicinarsi alle professionalità della moda e della comunicazione.

Venerdì 12 novembre è in programma il Virtual Open Day: alle ore 15 online si apre la presentazione delle proposte formative rivolte a coloro che cercano una formazione accademica o professionale nelle aree della moda o della comunicazione. Focus sui corsi di laurea in Fashion Design e Communication Design, oltre a una panoramica dei corsi professionali in Web & Graphic Design | Modellista CAD Abbigliamento | Modellista CAD Borse e Pelletteria | Modellista CAD Calzatura | Modellistica e Alta Sartoria. L’iniziativa è rivolta agli studenti delle scuole superiori, ai neodiplomati, ai laureati e in generale agli interessati ad approfondire la propria formazione nelle aree di fashion e comunicazione. La partecipazione all’Open Day è gratuita, previa registrazione online (info orientamento@modartech.com).

Giovedì 18 e venerdì 19 novembre, invece, torna l’appuntamento con Crea©tivity: 16a edizione dell'evento dedicato al design, con Open Conference e workshop dedicati agli studenti delle scuole superiori e università. Nell’evento, Istituto Modartech, in qualità di partner e coordinatore dell’area Moda e Comunicazione, svilupperà il tema della transizione sociale ponendo il focus sulle trasformazioni e le visioni di una moda inclusiva, tecnologica e sostenibile. Quest’anno è inoltre previsto anche un premio speciale: 2 borse di studio in palio per gli studenti delle scuole superiori che si distingueranno presentando un progetto creativo di design.

Per l’anno accademico 2022/23 Istituto Modartech mette a disposizione 21 borse di studio per un totale di 70mila euro. Le borse di studio sono a copertura parziale della retta dei corsi Post Diploma Triennali di Fashion Design e di Communication Design in partenza a ottobre 2022. Verranno assegnate su base meritocratica, a seguito della presentazione di un progetto da parte dei candidati e dell’analisi di una commissione valutatrice che giudicherà le proposte creative, considerando anche le motivazioni e la passione di voler intraprendere un percorso professionale nelle discipline creative.

In particolare sette borse di studio sono destinate all’area moda (da 2mila a 12mila euro), altrettante all’area comunicazione (stessi importi), mentre altre borse di studio sono riservate ai partecipanti agli eventi Creactivity e Creative Day, in collaborazione con il Salone dello Studente. C’è tempo fino al 15 febbraio per presentare progetti e candidature.

Fonte: Modartech - Ufficio stampa