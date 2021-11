Motociclismo paralimpico, Emiliano Malagoli fa il bis del titolo italiano

Il circuito romano di Vallelunga ha ospitato, nel weekend appena passato, l'epilogo della OCTO Cup 2021, primo e unico campionato nazionale di motociclismo dedicato a piloti con disabilità.

Il toscano Emiliano Malagoli e la sua BMW S1000RR si sono presentati all'appuntamento in testa al campionato italiano, con un distacco di soli 7,5 punti dal sardo Umberto Troisi.

Qui il video della finale

Accesissima la lotta tra i due sin dalla partenza, con ripetuti attacchi e tentativi di sorpasso da lasciare il pubblico con il fiato sospeso fino alla bandiera a scacchi, quando a tagliare il traguardo con un vantaggio di soli 4 decimi è stato proprio Malagoli che si è così aggiudicato per il secondo anno consecutivo il titolo italiano 2021 di categoria.

Mattatore della gara è stato Maurizio Castelli, in ottima forma dopo la caduta di Misano che lo ha escluso per la lotta al titolo. Mentre nella classe 600cc. è stato Samuele Bertolasio ad aggiudicarsi il campionato.

Emiliano Malagoli commenta: "Voglio dedicare il titolo al piccolo Federico e tutta la la famiglia; Federico se ne è andato una settimana fa, ma domenica ha corso al mio fianco. È stata una stagione molto impegnativa, mantenere la giusta concentrazione nelle varie attività sociali e sportive toglie molte energie fisiche e mentali. Nonostante questo, sono riuscito a confermarmi come campione italiano di categoria per la seconda stagione consecutiva in sella alla mia Bmw S1000RR. Vincere è sempre difficile, ma confermarsi lo è ancora di più, bisogna lavorare molto sulle motivazioni personali!

Ringrazio tutte le persone che mi aiutano a mandare avanti tutto questo ed i partner come Bmw Italia Motorrad, Bridgestone, Octo, Snep. Adesso non c'è tempo di riposare, sono già a lavoro per gli obiettivi 2022 che come sempre saranno molto, molto ambiziosi!"