Natale 2021, Empoli punta a diventare "la Salerno della Toscana" con 700mila presenze

Si è presentata oggi in Consiglio regionale la lunga kermesse di Empoli Città del Natale, quarta edizione dell'evento in programma dal 13 novembre 2021 al 16 gennaio 2022. Un modo per ricominciare alla grande a sperare in periodi migliori rispetto all'ultimo anno e mezzo, come specifica il 'padrone di casa' Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale. "Venni e visitarla da semplice cittadino, la stella cometa in piazza degli Uberti era una delle foto più rilanciate sui social. La grande forza della Toscana coinvolge amministrazioni attente al loro territorio e associazioni che sanno camminare insieme. Quello di Empoli Città del Natale è un messaggio di speranza e ottimismo per i più piccoli, una vera e propria ripartenza, un momento di festa".

"Il Natale di Empoli è giovanissimo - commenta il consigliere regionale Enrico Sostegni - ma ha raggiunto importanti obiettivi fin da subito: rivitalizzare il commercio, radunare tante persone. Fare le compere di Natale a Empoli è piacevolissimo. Uniamo lo shopping con il Natale con il turismo, in un periodo tendenzialmente morto per gli arrivi, e otteniamo Empoli, meta turistica proveniente da tutta Italia".

Presenti anche gli assessori Antonio Ponzo Pellegrini e Giulia Terreni rispettivamente con delega a commercio e cultura. La valorizzazione del centro storico e delle sue bellezze sono un punto fondamentale su cui sta puntando l'amministrazione comunale empolese di concerto con le associazioni.

Ponzo Pellegrini ha detto: "Ci candidiamo a essere la Salerno della Toscana e abbiamo anche deciso di allargare il perimetro dell’evento portando la Festa nelle frazioni. uest’anno torniamo ai livelli dell’edizione del 2019, che per noi era stata un’edizione di grande successo. Con una crescita del 35% del fatturato, rispetto al 2018. Quest’anno per venire incontro alle necessità del commercio, allunghiamo il periodo aggiungendo due fine settimana in più. Nel 2019 ci furono 600mila presenze e per questa edizione ce ne aspettiamo almeno 100mila in più, con una spesa a persona di circa 30 euro". Terreni ha specificato anche che "Empoli non è una meta conosciuta per il turismo, ma ci sono tante prenotazioni e sono previste tante visite di cittadini non soltanto toscani. Le iniziative culturali saranno tante e si alterneranno in varie settimane da novembre fino a gennaio".

Ci sono molte aspettative nelle parole di Eros Condelli, presidente Confesercenti e all'interno dell'associazione Centro Storico Empoli: "Ogni anno ci date l'opportunità di presentare il progetto, ci vogliamo differenziare ma siamo il riassunto di tutti i migliori Natali sulla piazza. Il nostro è un format 2.0. Ci siamo ispirati alle proiezioni artistiche di Como, abbiamo rilanciato la Casa di Babbo Natale. Tra le novità di quest'anno ci sarà la Casa delle Mascotte con la presenza delle mascotte dei cartoni animati. Dalle esperienze di 30 anni fa dei mercatini a Bolzano noi ci siamo rinnovati, vivere Empoli è piacevole anche per le cose che si possono fare all'interno. Ci sono altri Natali ma fanno solo una cosa, noi abbiamo tanto, lasciamo a bocca aperta. La Magia del Natale incontra Empoli".