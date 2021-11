Non rispetta il divieto di dimora a Prato, trovato e arrestato con droghe sintetiche

Destinatario di un divieto di dimora a Prato, è stato invece trovato in un appartamento in città in possesso di droghe sintetiche. Ieri sera è scattato l'arresto per un 43enne cinese a Prato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, con precedenti che come fanno sapere gli investigatori risulta residente in provincia di Padova, è stato trovato nell'abitazione in possesso di sostanze stupefacenti.

I carabinieri hanno perquisito la casa, dove sono stati trovati 282 grammi di ketamina suddivisi in 22 bustine, 142 grammi di ketamina rosa e 61 pasticche di ecstasy. Tutto è stato sequestrato, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi e 500 euro ritenuti derivanti da spaccio. Arrestato, l'uomo è stato portato nel carcere di Prato.