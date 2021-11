Numero verde h24 anti suicidi: mozione approvata in Consiglio regionale

Un numero verde regionale attivo h24 per “supportare tutte le persone che stanno vivendo una fase di crisi e disagio profondo, con tendenze suicide”. È quanto chiede la mozione presentata dal gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale votata all’unanimità dall’Aula nella seduta di oggi.

Nel testo, emendato dal partito Democratico, si chiede di “non sottovalutare il preoccupante fenomeno dell’aumento dei suicidi in Toscana e in Italia” ma anche a “prendere atto della necessità immediata di aumentare l’attenzione e di prevedere un approccio multidisciplinare”.

Nell’impegnativa, illustrata dal capogruppo Francesco Torselli, si chiede a Giunta e presidente di Regione di “favorire iniziative specifiche di sensibilizzazione; individuare modalità, provvedimenti e strumenti utili a programmare strategie preventive; incentivare forme di cooperazione tra famiglia e scuola; interventi a sostegno dei giovani a rischio nel periodo post pandemia”. Si chiede inoltre di farsi portavoce presso il Governo per tracciare linee guida nazionali sul fenomeno.

In sede di dichiarazione di voto Donatella Spadi (Pd) ha confermato il sostegno al testo. “Il fenomeno richiamato è la principale causa di morte tra i giovani e l’emergenza sanitaria ha peggiorato la situazione”. “Come Istituzione e in particolare la commissione Sanità è già intervenuta sul tema con audizioni ad hoc e con una proposta di risoluzione per implementare i servizi psicologici anche all’interno delle scuole” ha ricordato.

Dichiarazione di voto favorevole è arrivata anche dal vicepresidente della commissione Sanità Andrea Ulmi (Lega) che ha definito i sucidi soprattutto tra i giovani come “malattia dei nostri tempi”.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa