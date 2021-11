Pedalata d'Autunno con Fiab Montelupo

FIAB Montelupo Natura e Bici si è costituita come associazione nel 2020 con il fine di aumentare la diffusione della bicicletta quale mezzo di trasporto ecologico, per una riqualificazione dell'ambiente urbano ed extraurbano. Domenica 14 novembre dalle 10 partirà la 'Pedalata d'Autunno'.

Cos'è?

La pedalata d'autunno di FIAB per promuovere la mobilità sostenibile e diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi.

La manifestazione si concretizza in una allegra pedalata in sicurezza lungo le vie cittadine ed è rivolta principalmente a bambini e ragazzi, ma è aperta a tutti i cittadini: un'opportunità per pedalare insieme godendo dei colori dell'autunno!

L’evento è una vera e propria occasione di festa. Il “popolo” di FIAB è costituito da tutti coloro (grandi e piccini) che amano la bicicletta, la natura e desiderano vivere in un mondo sostenibile. FIAB Montelupo Natura e Bici vuole sollecitare una riflessione sulla necessità di creare zone verdi e piste ciclabili per aumentare la vivibilità dei centri urbani dando spazio alle persone.