Pistoia Blues di interesse nazionale: primo via libera al disegno di legge

Il Pistoia Blues Festival è una manifestazione di interesse nazionale. È quanto sostiene il disegno di legge a sostegno del Festival che da oltre 40 anni porta la musica tra i monumenti della città. A presentare il disegno di legge è il senatore pistoiese di Fratelli d'Italia, Patrizio La Pietra. Per la città e per le forze politiche che hanno sottoscritto la proposta, è "una bella soddisfazione - dice La Pietra - un riconoscimento che premia una città intera. La situazione pandemica purtroppo non ha permesso di esprimere al massimo le potenzialità di questa manifestazione, ma il percorso iniziato due anni fa con la presentazione della legge e con il successivo emendamento, sempre a mia prima firma, ha portato a Pistoia risorse importanti per questa iniziativa. Oltre al riconoscimento - prosegue il senatore di FdI - ci saranno risorse strutturali che permetteranno all’amministrazione una programmazione a medio lungo termine con la possibilità di incrementare l’attrattiva della manifestazione e ottimizzare al meglio le risorse comunali". Adesso, conclude, c'è da aspettare la calendarizzazione in aula ma "il passaggio in Commissione con votazione unanime è un grande passo avanti".

Il via libera della commissione cultura del Senato al disegno di legge, in sostegno al Pistoia Blues, è "un primo giusto riconoscimento per la nostra città e per una manifestazione che, come ho sempre detto, deve occupare il posto che merita tra le manifestazioni italiane di rilievo internazionale". Così il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, che già ha sostenuto il disegno di legge presentato nell'aprile 2019. In questa data il sindaco Tomasi era andato a Roma per sostenere il disegno di legge presentato proprio nell’anno della quarantesima edizione del Pistoia Blues. Nel dicembre 2019 era arrivato un primo riconoscimento al Festival pistoiese, con l’emendamento approvato dalla commissione bilancio del Senato che ha permesso al Comune di ottenere 500mila euro per la manifestazione. L’emendamento era stato presentato dal senatore Patrizio La Pietra, primo firmatario della proposta di legge, sottoscritta anche dai senatori pistoiesi Barbara Masini, Manuel Vescovi, Caterina Bini e dal membro della commissione istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport Antonio Iannone.