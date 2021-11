Premio al talento dell'Artigiano, tra le 97 aziende anche una di Montelupo Fiorentino

Sono 97 le nuove botteghe artigiane a ricevere il Premio al talento dell’artigiano e alla produzione di qualità “Artigiano OMA 2021”. I riconoscimenti biennali saranno conferiti questo pomeriggio, alle ore 17.30, a Villa Bardini, in una cerimonia promossa da Fondazione CR Firenze e da Associazione OMA – Osservatorio dei Mestieri d’Arte, suo soggetto strumentale sostenuto anche da altre fondazioni bancarie, in collaborazione con la Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron. Con questa sesta edizione del Premio, salgono a oltre 500 gli artigiani italiani che fanno parte del network “Artigiano OMA”, linfa vitale dell'economia dei nostri territori che animano le città e i borghi storici italiani con i loro strumenti, le numerose materie e le produzioni.

Alla premiazione, patrocinata da Regione Toscana e Comune di Firenze, saranno presenti il Segretario Generale della Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron Renato Gordini, il Consigliere di Fondazione CR Firenze Giovanni Fossi, e il Presidente di Associazione OMA Luciano Barsotti. Apre la premiazione la testimonianza di Nicola Salvioli, che porta la sua testimonianza direttamente da padiglione Italia dove con la sua azienda di restauro espone la copia del David di Michelangelo realizzata con stampante 3D con un impasto di resine e polvere di marmo di Carrara.

“Siamo onorati di poter ospitare a Villa Bardini questo premio – afferma Renato Gordini, Segretario Generale della Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron - che riconosce i migliori talenti dell’artigianato artistico italiano. Con i loro saperi e la loro manualità contribuiscono a valorizzare il made in Italy, riconosciuto in tutto il mondo”.

“Fondazione CR Firenze – aggiunge Giovanni Fossi, Consigliere di Fondazione CR Firenze - da molti anni crede e sostiene questo importante comparto produttivo, le cui emergenze sono sempre state di grande rilievo in una città a vocazione artigiana come Firenze, e oggi quanto mai fondamentali per il tessuto produttivo e per la trasmissione ai giovani delle competenze”.

“La premiazione ‘Artigiano OMA’ è certamente per l’associazione OMA uno dei momenti più significativi della nostra attività – sostiene Luciano Barsotti, Presidente dell’Associazione OMA – Osservatorio dei Mestieri d’Arte – che abbiamo dovuto rimandare lo scorso anno a causa della pandemia. Per questo siamo doppiamente lieti di essere qui oggi, un segnale forte che deve accompagnare la ripartenza di un comparto che ha subito forte il contraccolpo della crisi sanitaria. Le mie congratulazioni a ciascun degli artigiani del nostro network e un particolare benvenuto ai nuovi entrati a farne parte”.

Le candidature per far parte del network OMA sono arrivate da tutta la penisola. La selezione avviene mediante autocandidatura con conseguente verifica capillare delle caratteristiche di ciascuna azienda candidata. I requisiti richiesti sono l’iscrizione alla Camera di Commercio, l’esistenza di un punto vendita, la garanzia di lavorazione a prevalenza manuale e il coinvolgimento di uno o più artigiani che realizzano pezzi unici o serie limitate, con un prodotto che rappresenti la sintesi tra tipicità, legame con il territorio, tradizione e processo innovativo. I settori merceologici premiati sono: abbigliamento e accessori; pelle e cuoio; casa, arti decorative, metalli, argenti e restauro; spezierie, farmacie e profumi; musica e spettacolo. Gli artigiani OMA selezionati espongono la targa OMA e celebrano la tradizione artigianale che con le loro produzioni conservano e innovano, presentando l'alta qualità e la grande esperienza del saper fare. L’elenco delle aziende del network OMA, premiate dal 2010 ad oggi, è raccolto in una pubblicazione a disposizione degli artigiani del network OMA. Il progetto creativo è stato curato da Cristina Andolcetti e Michele Monasta e il progetto grafico è a cura di Stefano Casati e Chiara Cesaraccio.

Ci sono aziende artigiane impegnate in progetti esclusivi di ricerca e di “manualità” per il settore della moda e del design applicato all'arte del tessere come il laboratorio fiorentino EBI di ELIF Malkoclar, oppure la più orientata al mercato internazionale come la Savio Firmino di Firenze, che quest’anno compie 80 anni e li festeggia in contemporanea al compleanno di Guido Savio illustre testimone della grande eredità dell’azienda. Il Premio OMA va alla ceramista tedesca Karin Putsch Grassi con laboratorio a Figline Valdarno in provincia di Firenze, e con l’invenzione della tecnica del "Cut & Stretch" incide sulla superficie ceramica che viene poi tirata e allungata creando spaccature non uniformi. Fra le novanta aziende premiate, considerate fondamentali per il tessuto produttivo di ogni territorio, ci sono talenti che provengono da varie regioni d’Italia: dal Piemonte alla Sicilia, passando per la Lombardia con l’arte liutaria e le stamperie d’arte, la Liguria con la nota specialista nell'arte antica della glittica alla ruota, che nelle cristallerie di Altare trasforma la materia in oggetto d'arte, incidendo con elegante sapienza il cristallo. La Toscana è presente ancora con la tradizione cartaria di Pescia, e le Marche con il noto maestro cartaio di Fabriano Sandro Tiberi che ha esposto anche a Parigi nella sede UNESCO dando un contribuito determinante al riconoscimento del titolo di Città Creativa. L’artigianato artistico del Lazio con l’arte orafa di Roma e l'eco-falegnameria di Orte a progettazione sostenibile che segue i principi ecologici fondamentali di economia circolare, attraverso l’utilizzo di materie prime naturali. Ancora Civitavecchia e gli stucchi d’arte di Viterbo, e la Campania, la Puglia, La Basilicata, la Calabria con le terrecotte artistiche e la liuteria e il grande valore della tradizione nella ricerca contemporanea di forme e colori per i tessuti artistici e i tappeti di antica tradizione dell’arte tessile silana e cosentina, frequentata dalle più grandi firme dell’arte contemporanea, e poi ancora il percorso prosegue in Sicilia e in Sardegna.

Gli artigiani premiati in questa edizione:

ANNA PRIMI ATELIER – Firenze

ANTONIO COLONNA – Altamura (BA)

AQUARUBRA DI ELISA FORMICOLA Celleno (VT)

ART’Ù DI GAETANO SALMISTA Grassina – Firenze

ARTE E MODA DI CRISTEA FLORIN & C. Castagneto Carducci (LI)

ARTE ORAFA DI LUISELLA TOTI (Roma)

ARTEFICE ATELIER GLORIA DI MODICA (Ragusa)

ARTEIDEA DI MATTEO LIBANORO (Gattinara VC)

ARTIGIANATO CAMUNO DEL LEGNO - Braone (BS)

ART-MODA SRL - Mercatale In Val di Pesa (FI)

ASSOCIAZIONE TEATRO AGRICOLO – Livorno

BADARI SRL – Firenze

BATOG DI ROXANA BATOG- Firenze

BERTI A&P - Scandicci (FI)

BIA LAVORAZIONI ARTIGIANALI – Borgo San Lorenzo (FI)

BIS BAG DI SIMONA INNOCENTI – Firenze

BITOSSI LUIGI TERRECOTTE E CERAMICHE – Cecina (Livorno)

BOTTEGA ARTIGIANA MARCO RICCIARDI – Volterra (Pisa)

CARLO BENCINI – Firenze/Siena

CARUSO TESSITURE ARTISTICHE – SCUOLA TAPPETI Cosenza (CS)

CASA DELLA SPOSA DI DE CESARI – Lucca

CECILIA FALCIAI – Firenze

CERAMICHE PIERLUCA Albissola Marina (SV)

CHIARA DE FILIPPIS – Firenze

CONTROVENA – Firenze

COSIMO DE VITA – Firenze

CREA / CONCRETE DESIGN - Darfo Boario Terme (BS)

DEDALICA FIRENZE- Firenze

EBI DI ELIF MALKOCLAR – Firenze

EDI GRAFICA R2B2 – Firenze

ELENA BARDELLA – Cremona

ELYDRESSCODE - Colle di Val d'Elsa (SI)

ERICA MAGLIANO GIOIELLI - Cava dè Tirreni (SA)

FALEGNAMERIA DEVOTI – Carrara

FEDERICO MARI LIUTAIO - Ladispoli (RM)

FLORA LASTRAIOLI - Firenze

FLORENCE ART DI MARINI BRUNO - Barberino Tavarnelle (FI)

FRAU LEMAN – Firenze

GIORGIO LINEA – Firenze

GIULIANA SCIPIONI - Sassoferrato (AN)

I COCCI DI MARIA GIULIANA COLLU – Selargius (CA)

IL BORGO CASHMERE – Borgo San Lorenzo (Fi)

IL BOTTEGACCIO DI DADDIEGO MARIO E C. – Matera

IL LABORATORIO SRL – Firenze

IL MERLO BAGS – Firenze

LA BOTTEGA ORAFA - ILARIA MALTINTI - Poggibonsi SI

IMPRESA MAGNANI PESCIA – Pescia (PT)

JANE HARMAN – Firenze

KARIN PUTSCH-GRASSI ARTE CERAMICA – Figline Valdarno (FI)

L’ARTE DE’CIOMPI FIRENZE – (FI)

L’ISTRICE – BOTTEGA ARTIGIANA DI MARIA ASSUNTA CANNISTRARO Volterra (PI)

LA BOTTEGA DI NELLO – (LU)

LA NUOVA MUSIVA – (FI)

LABORATORIO LINFA DI LUIGI CUPPONE – (VT)

LIUTERIA DE BONIS ROSALBA – Bisignano (CS)

LUCIA VOLENTIERI - Castellina in Chianti SI

LUIGIA GRANATA - Cosenza (CS)

MADAMEFLO – Firenze

MAGLIFICIO GRAZIELLA DI CECCHINI GRAZIELLA & C. Altopascio (LU)

MAIOLICHE LUPO - Montelupo F.no (FI)

MARIA SAPIO Sesto F.no (FI)

MARTINO QUINTAVALLA LIUTAIO – Brianzone (SO)

MASSIMO GATTABRUSI - Livorno

MB LAB – MARTINA BUZIO – Firenze

MELI GIOIELLI – Firenze

MINAKO SHIMONAGASE - Chiba (Giappone)

MINI&MADE- Borgo San Lorenzo (FI)

MORTEGAN – (FI)

MUGNANI GIOVANNI E GERMANO - Lammari (LU)

NATURALEVERTICALE DI JACOPO DEVESCOVI – (PI)

NICOLA SALVIOLI – (FI)

OFFICINA DE’ TORNABUONI – (FI)

OFFICINE NORA – (FI)

PAINO MOBILI - Castelnuovo di Garfagnana (LU)

PAOLO LAPINI – (FI)

PAPECAJON – ARTIGIANATO MUSICALE - Pistoia (PT)

PLISSETTATURA MILADY BY ESSEZETA - Firenze (FI)

SANDRO TIBERI – Fabriano (AN)

SARTORIA VESTRUCCI – (FI)

SAVIO FIRMINO – (FI)

SCAGLIOLE&STUCCHI D’ARTE DI MAURIZIO FELIZIANI - Oriolo Romano (VT)

SERGIO BATACCHI CREATIONS - Firenze (FI)

SILENO CHELONI – (FI)

SILVIA BEGHÉ - San Gimignano (SI)

SIMONCINI STUDIO - Volterra (PI)

STAMPERIA BENEDETTI - Pescia (PT)

STAMPERIA D’ARTE GIUDICI ROBERTO – (VA)

TAPPEZZERIA CIOLINI ALDO – (FI)

TAPPEZZERIE DRUETTA – Moretta (CU)

TERRE DI STELLE - Verona (VR)

TORRINI MANIFATTURA ORAFA – (FI)

TOSCOLANO PAPER - Toscolano Moderno (BS)

UMBERTO VELOTTI – Roma

USAI WALTER CERAMICHE - Assemini (CA)

VANESSA CAVALLARO – Altare (SV)

VIRGILIO CONTADINI - Moie (AN)

WAIZ DI PAOLO BANCHI - Gavirate (Va)

Fonte: Ufficio stampa