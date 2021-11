Protezione civile, Masetti all'assemblea Anci: "La chiave è fare sistema"

“Oggi è una giornata importante, e non è un caso se la sessione esercitava della colonna mobile degli Enti locali si tiene in apertura dei lavori dell’Assemblea nazionale dell’Anci. E’ il risultato di un grande risultato svolto da Anci Nazionale insieme al Dipartimento di Protezione Civile che ha inteso dare corpo e struttura a quella solidarietà che i nostri comuni sono in grado di esprimere a supporto dei comuni colpiti da eventi emergenziali. Invitiamo anche gli altri Comuni italiani ad aderire a questo esercizio di solidarietà. È importante che ognuno di noi contribuisca.” è questo il messaggio che Masetti ha voluto dare nell’ambito della consegna del Premio Sicurezza Urbana 2021, un’occasione che ha consentito anche di illustrare questa iniziativa, ha affermato Masetti.

Si è trattato di un riconoscimento conferito ai Servizi comunali di protezione civile degli 11 Comuni appartenenti alla Colonna mobile enti locali: un sistema di supporto per assicurare la “continuità amministrativa” e il mutuo sostegno tra i Comuni in occasione di eventi emergenziali di protezione civile.

Masetti ha preso parte alla “Presentazione del Rapporto Nazionale sull’attività delle Polizie locali e consegna Premio Sicurezza Urbana edizione 2021” in qualità di delegato Anci alla Protezione Civile.

Delega che oggi lo port a partecipare ad una tavola rotonda nell'ambito dell'Assemblea Anci dal titolo “Tutela del territorio e rigenerazione urbana”, che vede fra i relatori anche il capo di Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio e la Ministra agli Affari Regionali, Maria Stella Gelmini.

«Si tratta di due appuntamenti che per due giorni mi hanno portato lontano da Montelupo e la sua comunità, ma che reputo importanti anche per la nostra città. Sono convinto che ci sia un solo modo per affrontare le difficoltà e le emergenze: fare sistema. Entrambe queste iniziative hanno il pregio di mettere a confronto esperienze diverse e di valorizzare buone pratiche che possono essere replicate anche in altri Comuni.

Questo credo che sia il senso profondo della missione di Anci in quanto coordinamento fra enti locali ed è con questo obiettivo che mi approccio alle diverse iniziative portando sia la mia esperienza di primo cittadino, sia le competenze acquisite in tanti anni di lavoro nell’ambito della Protezione Civile», ha affermato Masetti.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa