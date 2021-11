Schilirò annuncia manifestazione rosa no green pass a Firenze

L'impeto della sospesa vice questore della polizia di Roma contraria al Green pass Alessandra Schilirò arriverà fino a Firenze. È stato annunciato un evento su Facebook e Telegram un evento di protesta, rivolto prevalentemente alle donne e già preavvisato alla questura. Schilirò ha annunciato che si terrà domenica 14 novembre alle 15 al piazzale Michelangelo di Firenze.

In merito a manifestazioni come queste, che con la nuova disciplina del Viminale porterà al divieto di cortei nei centri storici, si è espresso il sindaco della città gigliata Dario Nardella durante la trasmissione Tagadà su La7: "Ci sono tante zone dove si può manifestare, io credo che siano giuste queste misure restrittive. Molte di queste manifestazioni non si svolgono in modo pacifico e rispettoso. Non è che in nome di una propria libertà si può manifestare violando le libertà altrui, per cui credo che questa stretta sia opportuna".