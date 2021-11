La sosta si paga in centro a Cerreto Guidi, 5 parcometri e ausiliario del traffico

Con l’obiettivo di proporre ordine alla sosta in modo da garantire a tutti, residenti e commercianti, un ordinato uso degli spazi del centro storico, dopo un lavoro di concerto fatto in questi mesi, riprenderà il via il prossimo 1 Dicembre il servizio di sosta a pagamento nel centro di Cerreto Guidi affidato alla Ditta Siak parcheggi srl. Il servizio sarà adiuvato dalla presenza di un “Ausiliario del traffico” che opererà in accordo al Comando territoriale della PM. Tale figura avrà compiti di vigilanza sulla corretta sosta degli autoveicoli e sull’avvenuto pagamento della tariffa.

Saranno a disposizione 5 apparecchi parcometri di cui 2 con sistema di pagamento a mezzo carte elettroniche (uno posizionato in via Vittorio Veneto nei pressi della Coop e l’altro in via Santi Saccenti all’altezza dello sdrucciolo della Porta) e 3 con sistema di pagamento a mezzo moneta (il primo in piazza Vittorio Emanuele in prossimità dell’Ufficio Turistico, il secondo in via della Libertà di fronte a via del Mortaio, il terzo sempre in via della Libertà tra i civici 3 e 7).

Si ricorda che la sosta a pagamento in centro storico, è attiva nei soli giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00 con tariffa oraria di € 1,00 e € 0,25 ogni 15 minuti successivi.

La sosta massima è di 2 ore con i primi 15 minuti gratuiti con esposizione del ticket. È prevista una tariffa agevolata per i residenti nelle vie dell’anello del centro storico.

“L’obiettivo dell’Amministrazione con la sosta a pagamento a Cerreto Guidi - interviene il vice sindaco Paolo Feri - è ridare un ordine al centro con il rispetto degli spazi a disposizione. Nei prossimi giorni metteremo a punto gli apparecchi e sarà importante che tutti siano informati in modo che dal primo dicembre si parta”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa