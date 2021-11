Spazio alla creatività, al Comprensivo di Vinci c'è il laboratorio di argilla

Sviluppare l’abilità motoria attraverso il gioco, favorendo l’inclusione sociale. Sono queste le premesse, per nulla scontate, su cui poggiano le basi del progetto laboratoriale manipolazione dell'argilla, promosso dall’Istituto Comprensivo Vinci all’interno del piano estate 2020-2021, partito lo scorso 3 Novembre e che accompagnerà gli studenti fino a dicembre.

Il progetto, che vedrà la partecipazione degli alunni della scuola secondaria di Vinci e Sovigliana, è stato fortemente voluto dalla dirigente scolastica Tamara Blasi, da sempre molta attenta ai temi dell’inclusione e della creatività. Un’esperienza sensoriale, tattile; un modo attraverso cui per stimolare le capacità intellettive, creative e fisiche dei più giovani.

Nel corso delle 70 ore di attività laboratoriale, gli studenti avranno la possibilità di fare un’esperienza di tecnica dell’elaborazione dell’argilla, dalla formatura alla prima cottura. Un’occasione, non soltanto di formazione e crescita personale, per gli alunni e per le alunne del Comprensivo Vinci; l’attività laboratoriale, oltre ad essere un modo per stimolare la sperimentazione e lo sviluppo di un pensiero critico, è una ottima strategia per incoraggiare la collaborazione e

l’interazione, favorendo l’integrazione e il superamento di ogni tipo di barriera sociale. Favorire cioè, in questo periodo particolarmente delicato, l’avvio di un percorso di ripristino della socialità, rafforzando le competenze relazionali con particolare attenzione a coloro che si trovano in condizione di maggiore fragilità.

A guidare i ragazzi lungo l’intero arco del laboratorio, ci saranno le sapienti mani di Francesca Gheri, nota ai più non solo per il suo impegno nel campo della pittura e della scultura, ma anche perché vincitrice, nel 2016, del prestigioso riconoscimento della biennale d’arte metropoli di Torino, e che in questa circostanza vestirà i panni di curatrice del corso. Tutto ciò è stato reso possibile, grazie alla collaborazione e all’impegno del corpo docente e al sostegno del gruppo Colorobbia Italia spa che ha donato il materiale per la realizzazione del progetto.

Fonte: Istituto Comprensivo Vinci