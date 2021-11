Torselli e Capecchi (Fdi) contro Giani: "No alla spazzatura romana in Toscana"

"Che Giani e il PD toscano contassero poco nello scacchiere nazionale non lo scopriamo certo oggi. Ma a tutto c'è un limite. Roberto Gualtieri, neo sindaco della capitale, non appena si è insediato ha pensato bene di rifilare alla Toscana 70 tonnellate di rifiuti, che andranno all’inceneritore di Livorno, e altre 100 tonnellate alla discarica di Rosignano, ogni giorno e per tutto il 2022".

Sono le dichiarazioni di Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, e Alessandro Capecchi, consigliere regionale FdI e vice-presidente della IV Commissione regionale.

"Il governatore Giani dice che non esiste alcun accordo, ma a noi non bastano le sue inconsistenti parole. Non dimentichiamoci che l’ex Presidente Enrico Rossi, non meno di due settimane fa, ha riferito in Commissione d’Inchiesta che l’ultimo accordo con la Regione Lazio risaliva al 2019. Peccato che invece scada proprio quest’anno!

Pretendiamo che Giani venga in Consiglio regionale a dichiarare ufficialmente che neanche un sacchetto di spazzatura romana, o di qualsiasi altra città italiana, arriverà in Toscana. La nostra Regione non deve accollarsi i problemi della gestione totalmente fallimentare del governo grillino prima, e adesso di quello di sinistra.

È inaccettabile che la Toscana sia ancora gravata di rifiuti che vanno a finire in discarica, come nel caso dell'impianto di Scapigliato, a Rosignano. La Regione dovrebbe occuparsi di stilare un piano dei rifiuti aggiornato e serio anziché di togliere le castagne dal fuoco alle amministrazioni del suo stesso colore politico”.

Fonte: Ufficio Stampa