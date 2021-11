Trasporta rifiuti metallici senza formulario, maxi multa a Cerreto Guidi

Maxi multa da 3.200 euro per un autotrasportatore trovato a Bassa di Cerreto Guidi mentre trasportava rifiuti ferrosi senza formulario. Nel cassone del mezzo i carabinieri forestali hanno trovato lamiere metalliche, rete metallica e contenitori metallici per quadri elettrici, che sarebbero stati trasportati a un impianto di recupero rifiuti a Fucecchio.

Sono stati identificati il conducente e l'intestatario del furgone, entrambi di origine marocchina e titolari di ditte individuali. Il conducente non aveva il formulario di identificativo del rifiuto, per cui è scattata la sanzione. Dall'impianto di rifiuti era stato accettato il carico, senza il suddetto formulario: per questo il gestore è stato denunciato per gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi. .

I militari hanno anche disposto, in base alle previsioni del TUA, l’ammissione al pagamento, in sede amministrativa, di una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, che consente l’estinzione del reato contravvenzionale, trattandosi di rifiuti non pericolosi e di reato a condotta estinta.