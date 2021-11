Trasportava 400 panetti di cocaina, arrestato dalla polizia stradale di Arezzo

Sembrava il classico mezzo adibito al trasporto di materiale edile, invece trasportava centinaia panetti di cocaina purissima, per un peso lordo di 476 chili. Si tratta del sequestro più ingente mai effettuato ad Arezzo.

La polizia stradale aretina, infatti, ha operato un maxi sequestro di cocaina dopo aver fermato ieri l’autocarro in questione nel tratto aretino dell'A1. L'autista, un 38enne di origine albanese incensurato e titolare di due ditte operanti nel settore edilizio, non ha fatto molto per evitare di dare nell’occhio: gli agenti, infatti, hanno fermato il mezzo perché viaggiava a zig zag in autostrada e aveva attivo sul cruscotto un lampeggiante giallo, come se il veicolo fosse utilizzato per attività di cantiere.

È scattato così il controllo del mezzo e la seguente scoperta: nel vano di carico non c’erano attrezzi o materiale destinato a un cantiere ma ben 400 panetti di droga, che una volta immessi sul mercato avrebbero fruttato oltre 45 milioni di euro.

L’uomo alla guida è stato arrestato per traffico di sostanze stupefacenti aggravato.