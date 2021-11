Una serata a teatro per combattere la SLA: sabato al Verdi di Montecatini

Metti una sera insieme…contro la SLA. Di nuovo insieme, finalmente. Dopo un anno di stop a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, che ne ha reso impossibile la realizzazione, l’Associazione Spalti Onlus organizza il suo consueto spettacolo annuale, sabato 13 novembre alle ore 21.00, presso il Teatro Verdi di Montecatini Terme. Riapre finalmente le porte il varietà a marchio Spalti, che porta sul palco musica e spettacolo dal vivo alla presenza di artisti di calibro nazionale, con una conduzione di eccezione, ad opera di Graziano Salvadori ed Elisa Silvestrin.

Uno spettacolo volto a raccogliere fondi per l’Associazione Spalti Onlus (www.associazionespalti.it), che dal 2011 si occupa di offrire gratuitamente ai malati di SLA del territorio toscano fisioterapia domiciliare e ausili necessari a migliorare la qualità della vita quotidiana.

La SLA è una malattia subdola e inesorabile, che pian piano ti toglie tutto. Atrofizza i muscoli, e ti rende progressivamente incapace di camminare, di muoverti, di parlare, di mangiare e di respirare autonomamente. Ad oggi non esistono cure, ma l’esito della malattia non è l’unico aspetto importante: la qualità della vita dei malati deve essere messa al centro dei trattamenti. La vita va affrontata nel migliore dei modi, soprattutto di fronte alle tante difficoltà pratiche ed economiche che si trovano ad affrontare molti malati di SLA e i loro familiari. Terapie fisioterapiche insufficienti da parte del Servizio Sanitario Nazionale, e molti problemi nel procurarsi supporti tecnici fondamentali per garantire una qualità di vita dignitosa.

Proprio per questo, dal 2011 l’Associazione Spalti Onlus si batte attraverso le sue iniziative, e i suoi sostenitori, per garantire ai malati di SLA sessioni di fisioterapia domiciliare gratuita, e supporti e ausili indispensabili al prosieguo della vita quotidiana. Per sostenere economicamente le loro attività, ogni anno l’Associazione Spalti Onlus organizza una grande serata di raccolta fondi, linfa vitale per l’associazione, visto che rappresenta il maggior afflusso di donazioni. Quest’anno, l’undicesimo, non è da meno, e propone un varietà che promette divertimento e impegno civico.

Perché partecipare? Per contribuire, divertendosi, a far sì che l’attività di Associazione Spalti Onlus prosegua e continui a garantire ai malati di SLA tutto il sostegno necessario a garantire una maggiore qualità di vita.

Conducono: Graziano Salvadori e Elisa Silvestrin Artisti: Monikà feat Mattia Cecchini – Virginia Nuti – Vocicontrokarma – Simone Vaccaro Trio – Appennine Americoustis – Accia l’Orkestraccia – Nick Becattini feat Canned Blues – dalla trasmissione radiofonica “Un giorno da Canino”, Alessandro Canino – Franceskino – Lorenzo Meazzini – Luca Moriani Con il patricinio di: Regione Toscana e Società della Salute Ed il supporto di: Italmach Chemicals, Tiemme, Bimitex, Lanartex, Gommatex, Manteco, Vettori Sauro Macelleria, Aglianese Group Services, FR&Group, Conad Nord Ovest, TCP, Chianti Banca.

Per acquisto biglietti rivolgersi all'Associazione Spalti Onlus (Patrizia, tel. +39 329 6890286) o alla biglietteria del Teatro Verdi di Montecatini.

