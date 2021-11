Variante a via Livornese, a Lastra proseguono i lavori del primo lotto

Prosegue l’intervento di realizzazione del primo lotto della variante a via Livornese con la costruzione della rampa di collegamento fra via di Sotto e Ponte a Signa e l’eliminazione dell'intersezione semaforica sulla ex 67 nella zona di Ponte a Signa, mediante l'inserimento di una rotatoria.

Nelle scorse settimane sono state effettuate alcune prove di carico sui pali di sottofondazione e il prossimo passo sarà quello del completamento delle palificate e la realizzazione dei pilastri che serviranno a reggere la sopraelevata della struttura. Una volta terminati i pilastri sarà posizionato sopra l’impalcato della rampa.

Il progetto prevede infatti una rampa realizzata sfruttando una struttura di sostegno a telaio, in parte in cemento armato gettato in opera (pilastri) e in parte utilizzando un impalcato in precompresso (travi porta solaio e soletta). Al di sotto della stessa verrà ricavata una superficie utile da destinare ad un parcheggio che avrà una capienza di 30 posti auto.

Ricordiamo che nei mesi scorsi il cantiere ha subito un periodo di stop dovuto alla necessità di rivedere il progetto a causa della presenza di un importante tubo della rete metano che è risultato essere in una posizione diversa rispetto a quanto definito in sede di Conferenza dei Servizi e che ha comportato una modifica locale della fondazione che è stata sottoposta, secondo procedura, agli enti sovra comunali di competenza per i pareri necessari. Allo stesso tempo l’amministrazione comunale ha deciso di apportare modifiche per migliorare l’impatto visivo di alcuni elementi del progetto: in particolare sarà modificata la scala pedonale di accesso al ponte da via di Sotto con una soluzione che meglio si integra a livello paesaggistico e sarà ridotta drasticamente la quota di rialzo inizialmente prevista del piano stradale di via De Amicis.

I lavori per la realizzazione dell’intervento sono ripartiti ad inizio del mese di ottobre.

“Il cantiere di questa importante opera pubblica - ha commentato l’assessore ai lavori pubblici Emanuele Caporaso - è ripartito e sta andando avanti secondo i programmi. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di fare di tutto per recuperare a pieno il tempo impiegato per le modifiche progettuali a seguito della fuga di gas”.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa