Veicoli abbandonati, ripulito il parcheggio in via Spagna a Livorno

Le attività per restituire decoro ai parcheggi ed alle strade della città da parte della Polizia Municipale continuano senza sosta e in tutti i quartieri. Ieri si è conclusa un'operazione di pulizia nel parcheggio di via Spagna, vicino al campo da calcio dei Portuali.

Le attività hanno preso inizio con le schede di ricognizione dei veicoli fuori uso abbandonati nel parcheggio, depredati di parti, vandalizzati e riempiti di rifiuti. Sono state quindi organizzate operazioni di svuotamento e sanificazione e finalmente la rimozione dei rottami: due roulotte e due autovetture.

Aamps ha poi ripulito l'area e l'Ufficio Giardini del Comune ha sfalciato i rovi cresciuti dietro ai veicoli fuori uso per rendere il parcheggio alla collettività. Adesso i ragazzi che si allenano al campo possono vedere il parcheggio ripulito.

Di sera, rileva la Polizia Municipale, i rottami si presentavano come occasione di ritrovo per scambi e frequentazioni sospette, rendendo difficile sorvegliare l'area. Di un veicolo è stato individuato il proprietario che dovrà pagare una sanzione di 1666 euro ed affrontare le spese della rottamazione.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa