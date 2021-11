Si finge finanziere e truffa una persona, giovane denunciato

Si spacciava per finanziere e, usando un falso nome, truffava le vittime facendosi ricaricare una carta prepagata. Un 21enne di Brescia è stato dunque denunciato per una truffa ai danni di un 41enne di Viareggio.

Il giovane voleva comprare un oggetto in vendita online. Ha mandato al venditore la foto di un tesserino di riconoscimento e di una placca metallica riportante il logo della guardia di finanza. Con uno stratagemma si è fatto ricaricare una prepagata.

Il truffato, dopo aver seguito le istruzioni del finto finanziere, si è reso conto che la somma, anziché riceverla come pagamento, gli era stata in realtà addebitata. I finanzieri di Viareggio, a seguito della denuncia presentata dall’ignaro cittadino, hanno identificato il 21enne, denunciandolo per truffa e sostituzione di persona.