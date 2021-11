Volontariato in difficoltà, Montemagni e Ulmi (Lega): "La Regione intervenga"

"Fra i vari comparti colpiti maggiormente dalla pandemia - affermano Elisa Montemagni ed Andrea Ulmi, Consiglieri regionali della Lega - c'è sicuramente l'ampio ed importante segmento rappresentato dal Terzo Settore, quindi, ad esempio, l’apprezzato ed importante mondo delle Misericordie.

In Toscana - proseguono i Consiglieri - il settore del volontariato è, da sempre, all'avanguardia ed è essenziale per l'operatività assistenziale a favore dei cittadini. Proprio per questo motivo abbiamo quindi predisposto una mozione, poi improvvidamente respinta, sulla delicata tematica.

A fronte di una situazione che riteniamo non ancora ben definita, vista pure l’accorata lettera, del settembre scorso, delle stesse Misericordie al Presidente Giani - sottolineano i rappresentanti della Lega - continueremo, pertanto, a monitorare la questione, verificando puntualmente, anche a seguito di una nostra interrogazione sulle difficoltà del Terzo Settore, a cui ci ha risposto ieri l’Assessore Bezzini, che gli impegni economici presi, vengano effettivamente e tempestivamente onorati dalla Regione.

Sarebbe davvero grave, infatti - concludono Elisa Montemagni ed Andrea Ulmi - che l'istituzione regionale non supportasse, dunque, adeguatamente, quelle persone che, senza alcun compenso, dedicano alcune ore del loro tempo ad aiutare i propri corregionali in difficoltà".

Fonte: Ufficio Stampa