Vuole gettarsi dal parapetto, donna salvata nell'Aretino

Vuole buttarsi da un parapetto dal ponte sopra il torrente Talla, nell'omonimo comune dell'Aretino. La donna è stata fermata e salvata dai carabinieri di Bibbiena, in servizio nel tardo pomeriggio di ieri. Alle 18 a Bicciano hanno visto la donna avvicinarsi pericolosamente al parapetto. Sono giunti da lei velocemente e allontanandola dal luogo in cui rischiava di finire giù. È stata tranquillizzata e sono stati chiamati i sanitari del 118 e i familiari.

La donna ha raccontato di un periodo difficile e che quell'aiuto le aveva portato conforto. Un gesto che ha salvato una vita.

Rinnoviamo il costante appello alla richiesta di aiuto qualora ci fossero persone a rischio: Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it).