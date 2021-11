Evade dai domiciliari per andare dalla fidanzata: arrestato 27enne

Nel tardo pomeriggio di ieri i carabinieri di Reggello hanno tratto in arresto C.M., marocchino 27enne senza fissa dimora, per il reato di evasione. L’uomo dall’8 novembre precedente era sottoposto agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio in Reggello, a seguito dell’ordinanza di aggravamento della misura cautelare dell’obbligo di dimora con reperibilità notturna.

Nella mattinata di ieri, l'uomo si è allontanato arbitrariamente per raggiungere l’abitazione della propria fidanzata in un altro comune, dove i carabinieri lo hanno rintracciato nel pomeriggio, traendolo in arresto in attesa della celebrazione del giudizio direttissimo fissato per la giornata odierna.