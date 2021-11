I ladri sono entrati in azione in un negozio di cannabis light a Firenze, in via del Cronaca. Dopo aver forzato uno dei distributori automatici, i malviventi hanno rubato i prodotti all'interno, tra cui varie bustine di cannabis. Il furto è stato scoperto dalla proprietaria, allertata da un cliente, nella mattinata di mercoledì 10 novembre. Sul posto è intervenuta la polizia. Indagini in corso.