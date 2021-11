Mezzo secolo per la Biblioteca Pietro Leopoldo: si festeggia con un video e lo sbarco su YouTube

La biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo compie 50 anni e li festeggia con video e on lo sbarco su YouTube. L’iniziativa è stata presentata a palazzo del Pegaso.

“Non è solo un modo per ricordare il passato ma per guardare al futuro con iniziative nuove e digitali - ha detto il presidente Antonio Mazzeo - e aprire le porte del Consiglio regionale ai cittadini. Dal 2018 al 2021 ci sono stati 24mila accessi di cittadini alla possibilità di conoscere. Sono tante le monografie realizzate e i documenti che mettiamo a disposizione”. “Questo è un luogo della conoscenza e più un cittadino conosce e più è libero - ha concluso Mazzeo - e abbiamo davanti a noi lo sforzo di rendere ancora più moderno questo spazio di cultura”.

“Per ricordare questo cammino- ha spiegato la dirigente della biblioteca e documentazione Cinzia Guerrini - abbiamo pensato di lasciare la parola agli utenti e di ascoltare e fare tesoro di ciò che ci veniva detto”. Guerrini ha ricordato che “gli utenti iscritti sono 7040, di cui 700 enti e 6340 cittadini, di cui 2720 maschi e 3620 femmine. Di questi il 42per cento hanno tra 50 e 69 anni mentre il 31per cento tra 70 e 80 anni”.

“E’ nato così - spiega la responsabile dei servizi della biblioteca Katia Ferri - il progetto Biblioteca della Toscana: un video, una storia, in cui sono stai invitati 37 ospiti, dei quali 23 utenti, 3 ex bibliotecarie e 11 tra amministratori ed ex dirigenti”. Per ciascun ospite sono stati realizzati due tipologie di video, entrambe sintetiche: una breve intervista con 6 domande (diverse a seconda del ruolo dell’ospite) e un intervento libero (testimonianza) della durata di circa un paio di minuti in cui raccontare la propria esperienza con la biblioteca. “L’analisi di queste storie fornisce un prezioso feed back alla biblioteca”.

Per promuovere la Biblioteca è stato realizzato un video (visibile a questo link: https://youtu.be/oOfXWp5lGrI ), a cura di Fondazione Sistema Toscana, che sarà distribuito sulle principali piattaforme. Il compleanno è anche l’occasione per un ulteriore passo importante: l’apertura del canale YouTube della Biblioteca (con una playlist dedicata al compleanno) che trasmetterà in streaming il webinar di domani alle 12. Per l’occasione, si aprono le porte anche per brevi visite guidate alle sue sale per piccoli gruppi: mercoledì 24 novembre alle 15; venerdì 26 sempre alle 15 e venerdì 3 dicembre alle 11. Per le visite è necessaria la prenotazione (entro le 48 ore precedenti) tramite email a biblioteca@consiglio.regione.toscana.it

La biblioteca nasce nel 1971 in Palazzo Panciatichi, ora Palazzo del Pegaso, in via Cavour 4 a Firenze, con una piccola collezione di testi giuridici ad uso degli utenti interni. Dopo vari spostamenti, nell'82 a palazzo Bastogi e nel '92 a palazzo Gerini, negli anni duemila la biblioteca si amplia. Nel 2002 il Consiglio regionale, su proposta dell'allora presidente Riccardo Nencini, accoglie la donazione di circa 15mila documenti tra libri, opuscoli, ritagli, da parte di Giorgio Mugnaini, studioso di storia locale: si intende così dare vita a una struttura documentaria che sia strumento di promozione della conoscenza del territorio e della cultura locale. Nel 2004 nasce così la biblioteca dell'identità toscana. Nel 2015 si unisce a quella della Giunta, dando vita ad un'unica grande struttura documentaria che diviene il punto di riferimento di tutto il patrimonio bibliografico della Regione.

I prodotti originali realizzati, tra bibliografie, proposte di lettura, newsletter e speciali digitali sono 408 dal 2018 ad oggi, i prestiti effettuati 14mila 455 (dal 01/01/2018 al 30/09/2021), i prestiti di ebook 270 dal 01/01/2018 al 25/10/2021 con 24mila 199 richieste evase tra informazioni, ricerche, fornitura documenti. Il patrimonio raccoglie circa 200mila unità. Inoltre, la biblioteca ha saputo reagire alla pandemia, erogando una serie di servizi online e offrendo prodotti digitali.

Domani, ad introdurre il webinair dopo i saluti del presidente Mazzeo sarà Cinzia Guerrini, seguita dagli interventi di Katia Ferri e di Elena Michelagnoli, responsabile della gestione della Biblioteca. Interverrà poi Chiara Faggiolani, docente di Biblioteconomia all'università di Roma La Sapienza, per parlare del “Capitale narrativo della Biblioteca della Toscana”. A moderare Sara Ghilardi. A chiudere l'evento sarà Carlo Ghilli, presidente della sezione regionale di AIB, associazione italiana biblioteche. L’iniziativa si terrà in modalità on line e si potrà seguire in streaming dalla pagina facebook del Consiglio regionale della Toscana. #BibliotecaDellaToscana @CRToscana

Fonte: Regione Toscana