Mozart e Haydn protagonisti in collegiata del secondo concerto di Sant’Andrea

Dopo l’inaugurazione con sold out di domenica scorsa, i Concerti di Sant’Andrea, la rassegna di musica classica che dal 1974 si svolge nella Collegiata di Empoli nei pomeriggi domenicali di novembre, si preparano a rifare il pieno di applausi.

Domenica 14 novembre, alle 16, sarà la volta del secondo attesissimo appuntamento del cartellone, che vede in scena la storica Corale Santa Cecilia, la più antica istituzione musicale della città, la cui fondazione risale al 1808 e l’Orchestra il Contrappunto, una neonata realtà musicale cittadina, che raduna professori provenienti dalla più importanti compagini del territorio e giovani strumentisti che si stanno avviando alla carriera.

In programma la Sinfonia n.93 in re maggiore di Franz Joseph Haydn e una serie di capolavori sacri di Wolfgang Amadeus Mozart, come le Litaniae de venerabili altaris sacramento, il Regina coeli in do maggiore e il celeberrimo Laudate Dominum per soprano, coro e orchestra.

Il ruolo della voce solista è affidato Margherita Tani, artista empolese, vincitrice di importanti concorsi internazionali, attualmente impegnata nelle file del coro dell’Accademia Nazionale di “Santa Cecilia”.

A dirigere il monumentale ensemble, composto da quarantacinque coristi, preparati da Simone Faraoni e trenta orchestrali, sarà il Maestro Andrea Mura, direttore fiorentino dalla carriera brillante, molto attivo anche in qualità di compositore, arrangiatore e costantemente impegnato in progetti di inclusione nei confronti della disabilità e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

«Siamo positivamente sorpresi dal numeroso pubblico che è tornato entusiasta a sedere nella navata della Collegiata, dopo due anni di silenzio – afferma il direttore artistico Lorenzo Ancillotti – Non possiamo che ringraziare tutti i nostri sostenitori, che ci consentono ogni anno di proporre un cartellone di qualità e caratterizzato da un deciso eclettismo di proposte».

Si ricorda per l’accesso al concerto, il cui ingresso è gratuito, è necessaria l’esibizione della certificazione verde – green pass ed è assolutamente consigliata la prenotazione telefonando allo 0571711122, oppure scrivendo un’e-mail a csmfb@centrobusoni.org.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa