Radioamatori empolesi solidali: consegnata donazione a Lilt

Da 41 anni la sezione di Empoli (IQ5EM) dell’Associazione Radioamatori Italiani organizza un concorso tra i radioamatori del mondo per ricordare il genio di Leonardo da Vinci. Ai partecipanti al concorso viene chiesto un contributo, con cui si riceve un attestato in carta pergamena che richiama le opere Leonardiane; tale contributo viene devoluto, da 40 anni, alla L.I.L.T ( lega Italiana per la Lotta ai Tumori).

Nel 1980 quando venne deciso di organizzare questo concorso l'intento era di raggiungere due obiettivi: ribadire che il Genio di Leonardo da Vinci aveva avuto i natali proprio nell'Empolese Valdelsa e dimostrare che una passione, spesso sconosciuta, può contribuire alla ricerca scientifica.

Per loro natura i radioamatori sono ricercatori e sperimentatori che spesso si mettono al servizio della comunità nei casi di gravi situazioni di emergenza quindi era logico che i proventi della loro attività fossero destinati a chi fa ricerca per migliorare la vita delle persone.

Il supporto dei radioamatori empolesi alla L.I.L.T è stato fornito anche lo scorso anno nel pieno della pandemia: "Lo abbiamo ribadito anche quest’anno potendo finalmente consegnare di persona alla dottoressa Susanna Bausi, vice Presidente della L.I.L.T Toscana, l’assegno con il contributo raccolto".

La consegna è avvenuta nei locali sede di Empoli con una breve e informale cerimonia: "Un piccolo contributo per una grande causa ed i radioamatori empolesi sono orgogliosi di questo impegno che annualmente svolgono".

Il Presidente Aldo Rosselli ringrazia "gli operatori radio che si sono alternati presso la nostra stazione radio (IQ5EM) e quelli che hanno operato presso le loro stazioni, i partecipanti al concorso, il Comune di Empoli che ci ha messo a disposizione i locali dove operiamo e per ultimo, ma non ultimo come importanza alla Banca di Cambiano che annualmente ci sostiene per poter continuare la nostra attività a servizio della comunità".