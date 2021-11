San Miniato, il Ccn lancia un concorso per fotografare l'acquisto natalizio nei negozi di vicinato

La speranza che il Natale 2021 sia diverso da quello delle restrizioni di un anno fa crediamo sia concreta. Per questo abbiamo realizzato un progetto che coinvolge le attività commerciali del nostro centro storico per invitare le persone a tornare nei negozi di vicinato per gli acquisti di Natale trovando sempre professionalità e cortesia”.

Sono la presidente del Centro Commerciale Naturale San Miniato Centro Storico Edi Gori ed il coordinatore Valdera Cuoio di Confesercenti Toscana Nord Claudio Del Sarto a presentare una iniziativa originale che vedrà coinvolte le attività commerciali dell’associazione dal prossimo 20 novembre alla vigilia di Natale; iniziativa presentata insieme a Mariagrazia Zoni, Caterina Malvezzi, Gilberto Rossi, Andrea Falaschi e Alessio Guardini del direttivo Ccn.

“L’anno scorso le festività furono condizionate purtroppo dalle restrizioni frutto di una pandemia che non mollava ancora la sua presa – spiegano Gori e Del Sarto -. Fu quindi un Natale sotto tono con molte persone che scelsero le piattaforme on line per gli acquisti. Quest’anno la campagna vaccinale sta portando ad un lento ritorno alla normalità e quindi ci auguriamo che anche i clienti tornino nei nostri negozi per riallacciare quel rapporto che solo nei negozi tradizionali si riesce ancora a trovare”. L’iniziativa prevede che il cliente si fotografi insieme all’esercente nel momento dell’acquisto. Ancora la presidente del Ccn San Miniato Centro Storico ed il coordinatore Valdera Cuoio di Confesercenti Toscana.

“Le foto saranno visibili sulle pagine facebook e instagram del Ccn San Miniato Centro Storico dal 20 novembre al 24 dicembre grazie ai clienti che le pubblicheranno con l’hashtag che abbiamo creato #Sanminiatale. Al termine del concorso la foto più simpatica, più particolare, sarà decretata vincitrice da una giuria composta dai componenti dell’associazione Fermento – concludono Edi Gori e Claudio Del Sarto -. All’esercente ci sarà una targa, per il cliente una cena per due persone offerte dal direttivo del Ccn. Un ringraziamento all’amministrazione comunale ed in particolare all’assessore Elisa Montanelli per aver sostenuto questo nostro progetto”.

Fonte: Confesercenti Toscana Nord