Tre stranieri irregolari, tutti i lavoratori senza green pass: sanzionata attività a Montemurlo

Durante la scorsa notte i carabinieri di Prato, coadiuvati dai colleghi dell’ispettorato del lavoro, hanno effettuato l’ennesimo controllo ad alcune attività di pronto moda gestite da cittadini cinesi nel Comune di Montemurlo

I militari dell’ Arma, coadiuvati da personale Inps e vigili urbani, hanno trovato impegnati in attività lavorativa tre cittadini cinesi irregolari denunciandoli alla Procura della Repubblica così come la titolare dell’attività R.C. cl 1956 cittadina cinese, la quale dovrà rispondere di sfruttamento della manodopera.

All’interno del capannone anche altre 9 persone tutte di nazionalità cinese, le quali seppur non ancora in regola con il permesso di soggiorno, avevano presentato domanda alle autorità competenti per sanare la loro permanenza sul territorio nazionale.

Tutti i lavoratori sono stati sanzionali per non aver il green pass in quanto privi di vaccinazione oppure con vaccinazione non riconosciuta dall’Italia