A fuoco l'appartamento, muore un'anziana nel Pisano

Questa notte una squadra dei vigili del fuoco di Pisa é intervenuta a San Giuliano terme, in via Giordano Bruno, per il segnalato incendio di un appartamento. Le fiamme, per cause in corso di accertamento, si erano sprigionate nella camera da letto e, non essendosi propagate altrove, sono state facilmente domate. Nonostante ciò, purtroppo, la persona all'interno, una donna anziana, all'arrivo dei soccorsi il era già deceduta. Sul posto anche il 118 e la Polizia di stato