Alle ore 20:00 circa, sull’autostrada A1 Milano-Napoli Panoramica è stato riaperto il tratto compreso tra Pian del Voglio e il bivio con la A1 Direttissima in direzione Firenze precedentemente chiuso per consentire il ripristino delle barriere di sicurezza danneggiate a seguito dell’incidente avvenuto questa mattina all’altezza del km 247. Attualmente non si registrano turbative alla circolazione.

Fonte: Autostrade