Cambio nella Giunta di Montaione: Corsinovi lascia, entra De Prisco

Cambio nella giunta del sindaco di Montaione, Paolo Pomponi.

"Questa mattina - annuncia su Facebook il primo cittadino - con un pizzico di emozione, e qualcosa in più, ho emanato la disposizione con cui, prendo atto della richiesta di Elena Corsinovi, la mia bravissima assessora, per le sue dimissioni per motivi personali, soprattutto familiari.

Contestualmente ho provveduto alla nomina di assessore alla cultura e alle politiche sociali, le stesse deleghe detenute da Elena, di Rachele De Prisco.

Pensare che Elena dopo sette anni e mezzo non farà più parte della mia Giunta Comunale mi fa un certo effetto. Parecchio effetto.

Con Elena, insieme a Luca, Cristina e Cristiano, abbiamo condiviso un lungo percorso, emozionante, arricchente, fatto di duro lavoro e di ottimi risultati a favore della nostra comunità, ma anche ricco di tantissimi momenti molto piacevoli.

Elena la conosco da sempre, ma davvero da sempre, ricordo ancora benissimo la prima volta che ci siano "incontrati", lei era nella pancia di mamma Tamara. L'ho vista crescere come bambina, ragazza, donna. E l'ho fortemente voluta con me nel 2014 in occasione della mia elezione a Sindaco. È stata una collaboratrice, una amica, una consigliera eccezionale. Mi mancherà! Tanto. Ma comprendo bene le sue ragioni per questa scelta, che so le costa tanto, tantissimo.

Grazie Elena per tutto quello che abbiamo condiviso in questo meraviglioso percorso! Ringrazio Rachele per aver accettato di entrare nella squadra dei miei preziosi e principali collaboratori.

So che Rachele darà molto al nostro gruppo, essendo persona molto capace e porterà il suo entusiasmo e la sua preparazione e competenza. Siamo stati e continueremo ad essere una squadra eccezionale. Orgoglioso della mia squadra!