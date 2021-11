Controlli straordinari a Pisa: arresti per droga e furto di una bici

A Pisa, i carabinieri, in linea con le indicazioni del Prefetto, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio dedicato al contrasto dello spaccio di stupefacenti e dei reati contro il patrimonio ed all’applicazione delle misure restrittive imposte dall’Autorità Giudiziaria hanno tratto in arresto 4 persone, concentrando l’azione preventiva e repressiva sul lungomare cittadino, nella zona di Pisa Porta a Mare e sulle principali vie di accesso alla città.

Più nel dettaglio, nel corso della nottata, i militari hanno sorpreso un 24enne in possesso di più di 10 grammi e mezzo di hashish; la successiva perquisizione domiciliare sul soggetto ha inoltre permesso di rinvenire poco più di 22 grammi e mezzo di marijuana ed un coltello a serramanico. Arrestato, è stato posto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto stamane.

Sempre nel corso della nottata è stato sorpreso un 26enne in possesso di 55 involucri di cellophane contenenti 25 grammi e mezzo di cocaina e la somma in denaro di 505 euro, ritenuta provento di attività di spaccio. Arrestato, è stato accompagnato presso le camere di sicurezza dell’Arma in attesa del rito direttissimo previsto per stamane.

È stato fermato anche un 21enne dopo che si era impossessato di una bicicletta, previa rottura della catena antifurto. Visto dal proprietario, si era dato alla fuga con il velocipede, ma è stato rintracciato dai carabinieri poco distante dal luogo del furto. La bicicletta è stata restituita al proprietario, mentre l’uomo, arrestato, è stato accompagnato presso le camere di sicurezza dell’Arma; verrà giudicato stamane con rito direttissimo.

Infine è stato arrestato un 36enne, in esecuzione di ordinanza di aggravamento della misura cautelare della detenzione domiciliare, emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Pisa; l’uomo è stato quindi accompagnato presso la Casa Circondariale di Pisa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nel corso del medesimo servizio straordinario, i militari della Sezione Radiomobile hanno inoltre fermato un uomo alla guida di autovettura, che mostrava sintomatologia da assunzione di stupefacenti; il soggetto rifiutava l’accertamento medico sanitario previsto dal Codice della strada e veniva pertanto denunciato per tale rifiuto, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro.