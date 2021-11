Disperso da ore, 85enne ritrovato morto nel Senese

I vigili del fuoco del comando di Siena e del distaccamento di Montalcino sono stati attivati intorno alle ore 21 di ieri sera, per la ricerca di un uomo di 85 anni disperso nel bosco, nel Comune di Trequanda.

Sul posto è stato attivato il Posto di Comando Avanzato per il coordinamento delle operazioni con personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso), nucleo cinofili e nucleo SAPR ( Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto).

In nottata, proprio grazie all'utilizzo della termocamera in dotazione ai droni, l'uomo è stato individuato sul ciglio di una strada e successivamente raggiunto dalla squadra . Purtroppo i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.