Empoli, ecco i nuovi alberi che vanno a sostituire le piante rimosse in estate

Inizia l’operazione di sostituzione degli alberi che furono rimossi durante la scorsa estate per motivi di sicurezza. Da lunedì 15 novembre, condizioni meteo permettendo, prendono il via i lavori di piantumazione delle alberature. Come da programma le piantumazioni vengono eseguite nel periodo autunnale che meglio garantisce l'attecchimento.

«Arriviamo al termine del progetto di studio, analisi, soppressione e sostituzione degli alberi che erano malati e non più sicuri. Come tutti sanno – sottolinea l’assessore all’ambiente Massimo Marconcini – siamo stati costretti a togliere qualcosa come 33 alberi, è un’operazione che non fa piacere a nessuno, ma dopo due perizie, per la sicurezza pubblica, dovevamo farlo. Più volte abbiamo spiegato che quegli alberi sarebbero stati sostituiti. Bene, adesso ci sono le condizioni climatiche ideali per farlo. Ne metteremo uno in più, sono 34. Aggiungo che nelle prossime settimane metteremo anche attorno alle piante delle piccole strutture, si tratta di parapedonali in acciaio, a protezione dei tronchi per evitare che le auto le colpiscano. Tutto questo in attesa del grande progetto Empoli Carbon Neutral che vedrà la piantumazione di 900 alberi e 900 arbusti, poi ci sarà il progetto di forestazione e proseguiremo con le verifiche degli alberi in tutto il territorio e con operazione di potatura e manutenzione. Ringrazio tutti gli uffici che sono coinvolti in questa grande operazione per migliorare e aumentare il patrimonio arboreo della città di Empoli».

Si tratta di 28 tigli che sono stati tagliati tra Piazza Don Minzoni, Viale IV Novembre, Piazza Arno a Pagnana e Piazza Matteotti; sempre in Piazza Matteotti sono stati soppressi anche un leccio e 4 platani.

A fronte di 33 alberi tolti, ne saranno piantati 34.

Sono pronti da piantumare 23 tigli, un leccio, 4 platani, un albero di Giuda e poi saranno sistemati 5 robinia al Cimitero Sant'Andrea.

