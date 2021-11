Il Gialloblu Castelfiorentino batte a domicilio la Freccia Azzurra 58-64 e cala il tris

Prosegue la marcia del Gialloblu Castelfiorentino nel campionato di Promozione con i ragazzi di Dario Chiarugi che hanno espugnato il parquet della Freccia Azzurra per 58-64 portando così a tre il filotto di vittorie consecutive e mantenendosi imbattuti fino ad oggi.

Dopo un avvio sul filo dell’equilibrio ed un primo quarto chiuso con la testa avanti (16-21 al 10′), i gialloblu hanno cambiato passo nel secondo parziale, quando sono scappati fino ad andare al riposo lungo sulla doppia cifra di vantaggio (29-39). Al rientro, però, il contro break fiorentino ha rimesso tutto in discussione, tanto che al 30′ i padroni di casa sono passati a condurre sul 48-47. Un black out da cui la truppa castellana si è ripresa nella frazione finale, prendendo di nuovo in mano il controllo e allungando fino al +6 decisivo.

Prossimo appuntamento domenica 21 novembre alle ore 18 al PalaBetti contro Baloncesto.

FRECCIA AZZURRA – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 58-64

Parziali: 16-21, 29-39, 48-47, 58-64

Tabellino: Buti 7, Turini 16, Talluri 4, Gronchi 12, Cavini 3, Castellacci 8, Caggiano 4, Ciampolini 3, Zampacavallo 5, Meoni 2. All. Chiarugi. Ass. Miranceli.

Fonte: Abc Castelfiorentino