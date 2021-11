Mostra ai carabinieri una patente falsa, denunciato un 49enne

Un italiano di quarantanove anni, alla guida della sua autovettura, ha mostrato ai carabinieri di Borgo San Lorenzo, durante un posto di controllo, una patente di guida con caratteri alterati. I militari hanno così approfondito, constatando la contraffazione del documento e l’assenza della licenza per la guida. Oltre al deferimento per il reato di ricettazione, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato sanzionato per guida senza patente di guida.